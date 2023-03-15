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    Эрлинг ХоланнМастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР
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    Гвардиола: Холанн — прирожденный победитель

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это была по-настоящему хорошая игра с первой минуты и до самого конца. У каждого. Мы очень хорошо действовали и с мячом, и без него. Забили много. Эрлин был потрясающ, но и вообще каждый сыграл необыкновенно.

    Пять за 60 минут! Невероятный парень, огромный талант. Мощь, психология — он прирожденный победитель», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Прошлая игра закончилась со счетом 1:1. Таким образом, «Ман Сити» выиграл с общим результатом 8:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 17 марта.

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