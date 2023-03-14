Кудряшов: Я надеюсь, что мое будущее не будет связано с футболом

Российский защитникрассказал о своем будущем после завершения карьеру футболиста.

«Планирую ли я в будущем стать тренером? Никогда. Потому что, если хочешь быть хорошим футбольным тренером, ты должен быть очень хорошим психологом, жить футболом, работать чуть ли не 24 часа в сутки.

Какими мыслями о будущем живу? Секрет. Но, я надеюсь, что это не будет связано с футболом. Я очень надеюсь и этого хочу», — приводит слова Фёдора Кудряшова «Матч ТВ».

Защитник перешел в турецкий «Антальяспор» в 2020 году. В нынешнем сезоне Кудряшов провел 12 матчей в турецкой Суперлиге, в которых не отметился результативными действиями.