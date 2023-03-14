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    Кудряшов: Я надеюсь, что мое будущее не будет связано с футболом

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    Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о своем будущем после завершения карьеру футболиста.

    Федор Кудряшов
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    Федор Кудряшов

    «Планирую ли я в будущем стать тренером? Никогда. Потому что, если хочешь быть хорошим футбольным тренером, ты должен быть очень хорошим психологом, жить футболом, работать чуть ли не 24 часа в сутки.

    Какими мыслями о будущем живу? Секрет. Но, я надеюсь, что это не будет связано с футболом. Я очень надеюсь и этого хочу», — приводит слова Фёдора Кудряшова «Матч ТВ».

    Защитник перешел в турецкий «Антальяспор» в 2020 году. В нынешнем сезоне Кудряшов провел 12 матчей в турецкой Суперлиге, в которых не отметился результативными действиями.

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