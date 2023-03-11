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    Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ноттингемом»

    «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: счет 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Ноттингем Форест Эвертон Брентфорд
    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» в родных стенах разобрался с «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    Три очка хозяевам поля принесли дубль Харри Кейна и точный удар Сон Хын Мина. На это гости ответили лишь голом престижа Джо Уорралла.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Ноттингем Форест 3:1
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (19'), 2:0 Гарри Кейн (пенальти) (35'), 3:0 Сон Хын Мин (62'), 3:1 Джо Уорролл (81') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Клеман Лангле, Педро Порро, Оливер Скипп (Папе Сарр, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Бен Дэвис, Ришарлисон (Деян Кулушевски, 84'), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 84'), Гарри Кейн Ноттингем Форест: Бреннан Джонсон (Крис Вуд, 67'), Джесси Лингард (Эммануэль Деннис, 46'), Морган Гиббз-Уайт, Орел Мангала (Андре Айю, 46'), Джонджо Шелви, Ремо Фройлер (Ryan Yates, 67'), Ренан Лоди, Фелипе, Джо Уорролл, Серж Орье, Кейлор Навас Предупреждения: Ренан Лоди (55'), Оливер Скипп (69'), Эрик Дайер (71'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (90 + 1'), Steve Cooper (90 + 9')

    Победа позволила команде из Лондона набрать 48 очков и закрепиться на 4-м месте в турнирной таблице. «Ноттингем» (26) — 14-й.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Эвертон» родных стенах минимально переиграл «Брентфорд» со счетом 1:0.

    Судьбу встречи решил точный удар Дуайта МакНила на 1-й минуте поединка.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Брентфорд 1:0
    Гол: 1:0 Дуайт Макнил (1') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Бен Годфри, Алекс Айуоби (Виталий Миколенко, 90'), Абдулайе Дукуре, Идрисса Гейе, Амаду Онана (Том Дэвис, 80'), Дуайт Макнил, Демарай Грей (Ниль Мопе, 86') Брентфорд: Миккель Дамсгор (Кевин Шаде, 62'), Айван Тони, Брайан Мбемо, Матиас Йенсен (Джош да Силва, 62'), Кристиан Нергор (Фрэнк Аниика, 74'), Витали Янельт, Рико Генри (Саман Годдос, 87'), Бен Ми, Этан Пиннок, Аарон Хики (Йоан Висса, 74'), Дэвид Райа Предупреждения: Кристиан Нергор (45 + 1'), Шеймус Коулман (62'), Абдулайе Дукуре (71')

    По итогам этой игры команды имеют следующие показатели: «Эвертон» (25) — пятнадцатый, «Брентфорд» (38) — девятый.

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