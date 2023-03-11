«Реал» просит Модрича завершить карьеру в сборной Хорватии

Мадридский «Реал» настаивает на том, чтобыпрекратил выступления за сборную

По информации журналиста Томаса Гонсалеса-Мартина, руководство «Королевского клуба» надеется, что 37-летний футболист последует примеру Тони Крооса и Карима Бензема, которые ранее завершили карьеру в сборной.

По всей видимости, от этого зависит решение «Реала» по поводу возможного подписания нового контракта с Модричем. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что Модрич вошел в состав сборной Хорватии на матчи отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса и Турции.

Напомним, сообщалось, что «Реал» возобновил переговоры с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.