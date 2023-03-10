Источник: «Реал» продолжает вести переговоры с Мбаппе

Руководствоне оставляет попыток подписать нападающего. Об этом сообщает The Athletic.

Стало известно, что слухи о возможном трансфере Мбаппе в «королевский» клуб усилились после вылета ПСЖ на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации источника, переговоры «Реала» с Мбаппе возобновились после чемпионата мира в Катаре.

Француз мог перейти в мадридский клуб еще летом 2022 года, но форвард решил продлить контракт с ПСЖ до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 22 матча за парижан во французской чемпионате, забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи.