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    Источник: «Реал» продолжает вести переговоры с Мбаппе

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    Руководство «Реала» не оставляет попыток подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Athletic.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Стало известно, что слухи о возможном трансфере Мбаппе в «королевский» клуб усилились после вылета ПСЖ на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

    По информации источника, переговоры «Реала» с Мбаппе возобновились после чемпионата мира в Катаре.

    Француз мог перейти в мадридский клуб еще летом 2022 года, но форвард решил продлить контракт с ПСЖ до лета 2024 года.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 22 матча за парижан во французской чемпионате, забил 18 голов и сделал 3 голевые передачи.

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