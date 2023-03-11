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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча игрового дня чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити»
    Сегодня в 20:30 по московскому времени на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» сыграет против действующих чемпионов АПЛ — «Манчестер Сити». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Кристал Пэлас»

    «Орлы» по итогам 25-ти сыгранных туров расположились на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 баллов. На счету лондонского клуба 6 побед, 9 ничьих и 10 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных голов составляет 21:32.

    Подопечные Патрика Виейра еще ни разу не смогли выиграть в новом году. «Кристал Пэлас» сыграл 9 матчей, в которых 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. После серии из трех ничьих подряд с «Брайтоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Ливерпулем» (0:0) «орлы» отправились на выезд в Бирмингем, где встретились с «Астон Виллой». Исход матча решил автогол защитника «Кристал Пэлас» Андерсена на 27-й минуте игры (0:1).

    «Манчестер Сити»

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    «Горожане» идут вторыми в турнирной таблице и отстают от лондонского «Арсенала» на 5 баллов. На счету «Манчестер Сити» 58 очков в 26-ти матчах: 18 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 66:25.

    В прошлое воскресенье «Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 5-ти встреч. Подопечные Хосепа Гвардиолы принимали «Ньюкасл» и одержали сухую победу со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Фоден и Силва. Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (3:1), «Арсенал» (3:1) и «Борнмут» (4:1), а также разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1).

    Личные встречи

    В первом круге на «Этихаде» «Манчестер Сити» в результативном поединке переиграл своего соперника со счетом 4:2. Всего за 10 последних матчей 5 побед на счету «горожан», дважды успех праздновал «Кристал Пэлас» и еще в трех случаях между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.08.

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