«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Лондонцы сейчас находятся на 12 месте.
В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 6 раз. Да и атака явно не блещет, отличившись лишь 21 точным ударом.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Манчестер Сити
В минувшем туре «Кристал Пэлас» потерпел досадное поражение. На выезде команда минимально уступила «Астон Вилле».
«Кристал Пэлас» давненько не знает радости побед. Последняя случилась еще в последний день прошлого календарного года.
Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Кристал Пэлас» год назад сумел отобрать 2 очка у команды Гвардиолы (0:0).
«Манчестер Сити»
Эта команда в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. «Манчестер Сити» на 5 очков отстает от лидера «Арсенала».
Да и с атакой у команды все отлично. В 26 матчах команда Хосепа Гвардиолы настреляла уже 66 мячей.
В предыдущем своем поединке «Манчестер Сити» победил. Дома команда уверенно переиграла «Ньюкасл» (2:0).
В последних матчах «Манчестер Сити» выглядит весьма убедительно. Три последних поединка команда выиграла.
Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. Эрлинг Холанн и его партнеры явно намерены взять три очка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.38.
На викторию «Кристал Пэлас» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.30.
Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.