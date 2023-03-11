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    Легкие три очка для «Манчестер Сити»?

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Марта 2023 года

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Лондонцы сейчас находятся на 12 месте.

    В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 6 раз. Да и атака явно не блещет, отличившись лишь 21 точным ударом.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Манчестер Сити

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    В минувшем туре «Кристал Пэлас» потерпел досадное поражение. На выезде команда минимально уступила «Астон Вилле».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Кристал Пэлас» давненько не знает радости побед. Последняя случилась еще в последний день прошлого календарного года.

    Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Кристал Пэлас» год назад сумел отобрать 2 очка у команды Гвардиолы (0:0).

    «Манчестер Сити»

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. «Манчестер Сити» на 5 очков отстает от лидера «Арсенала».

    Да и с атакой у команды все отлично. В 26 матчах команда Хосепа Гвардиолы настреляла уже 66 мячей.

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    • В предыдущем своем поединке «Манчестер Сити» победил. Дома команда уверенно переиграла «Ньюкасл» (2:0).

    В последних матчах «Манчестер Сити» выглядит весьма убедительно. Три последних поединка команда выиграла.

    Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. Эрлинг Холанн и его партнеры явно намерены взять три очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.30.

    Атака во главе с Холанном намерена быстро обеспечить гостям нужный результат, так что ждем от гостей активности у ворот лондонцев.

    Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Легкие три очка для «Манчестер Сити»?
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