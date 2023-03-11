«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. Лондонцы сейчас находятся на 12 месте.

В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 6 раз. Да и атака явно не блещет, отличившись лишь 21 точным ударом.

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В минувшем туре «Кристал Пэлас» потерпел досадное поражение. На выезде команда минимально уступила «Астон Вилле».

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«Кристал Пэлас» давненько не знает радости побед. Последняя случилась еще в последний день прошлого календарного года.

Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Кристал Пэлас» год назад сумел отобрать 2 очка у команды Гвардиолы (0:0).

«Манчестер Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство. «Манчестер Сити» на 5 очков отстает от лидера «Арсенала».

Да и с атакой у команды все отлично. В 26 матчах команда Хосепа Гвардиолы настреляла уже 66 мячей.

В предыдущем своем поединке «Манчестер Сити» победил. Дома команда уверенно переиграла «Ньюкасл» (2:0).

В последних матчах «Манчестер Сити» выглядит весьма убедительно. Три последних поединка команда выиграла.

Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. Эрлинг Холанн и его партнеры явно намерены взять три очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.38.

На викторию «Кристал Пэлас» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.30.

Атака во главе с Холанном намерена быстро обеспечить гостям нужный результат , так что ждем от гостей активности у ворот лондонцев.

Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.