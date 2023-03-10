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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче 1/8 Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В Манчестере на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 разгромил «Бетис» в первом поединке 1/8 Лиги Европы.

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    МЮ забил в дебюте поединка благодаря голу Маркуса Рашфорда, который сильным ударом расстрелял ворота соперника. При этом на перерыв команды ушли с ничьей 1:1, так как севильцы сравняли после гола Айозе Переса. Испанец точно пробил низом с правого угла.

    Во втором тайме хозяева снова забили. Антони сместился справа и закрутил мяч в дальнюю «девятку» ворот. После этого Люк Шоу точно подал с углового на голову Бруну Фернандеша, а португалец пробил под перекладину.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Манчестер Юнайтед — Бетис 4:1
    Голы: 1:0 Маркус Рашфорд (6'), 1:1 Айосе Перес (32'), 2:1 Антони (52'), 3:1 Бруну Фернандеш (58'), 4:1 Ваутер Вегорст (83') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот (Аарон Ван-Биссака, 46'), Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу (Тирелл Маласиа, 66'), Каземиро, Фред (Скотт МакТоминай, 82'), Антони (Факундо Пельистри, 82'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Джейдон Санчо, 65'), Ваутер Вегорст Бетис: Айосе Перес (Борха Иглесиас, 66'), Хуанми (Виллиан Жозе, 81'), Хоакин (Серхио Каналес, 60'), Луис Энрике (Айтор Руйбаль, 60'), Вилльям Карвалью, Родригес Гидо (Андрес Гуардадо, 66'), Абнер Винисиус, Луис Фелипе, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Клаудио Браво Предупреждения: Ваутер Вегорст (56'), Бруну Фернандеш (69')

    Точку поставил Ваут Вегорст, успевший на добивании у вратарской зоны. Это первый мяч голландца за МЮ.

    Ответная игра состоится 16 марта в Севилье. Начало в 20:45 по мск.

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