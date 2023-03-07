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    Игнатьев назвал справедливым невызов Дзюбы в сборную России

    Футбол Артём Дзюба Сборная России Футбол России Локомотив
    Известный тренер Борис Игнатьев поддержал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу на ближайшие товарищеские матчи.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    За несколько дней того, как Карпин назвал расширенный состав, Дзюба забил три гола в игре 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

    В марте сборная России должна провести контрольные игры с национальными командами Ирана и Ирака.

    «Дзюбу не жалко. Мы доверили Карпину и его штабу серьезное дело. Будем спрашивать с него за показанный результат и качество игры. Только он имеет право и должен выбирать себе состав. Это равнозначно тому, как вы мне будете советовать, какую жену выбрать — такая же картина и здесь.

    У Карпина просчитано много идей и вариантов. Голы, забитые Дзюбой — плод его игрового умения и уровня, на котором это все происходит. Поэтому я не советовал бы навязывать свои идеи и мысли по поводу состава. Когда не даст результата, а игра будет невыразительна и перестанет убеждать — тогда мы сможем сказать, что это было правильно.

    Полководец Карпин выбирает себе армию и войско. Как мне кажется, что невызов Дзюбы вполне справедлив. Пока он не убедил Карпина. Но Артем — мастер гола.

  • Дзюбу не рассматривают в качестве игрока сборной России из-за возраста
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    • На месте Карпина я бы тоже не вызвал Дзюбу. Мне нужен человек, на которого через пару‑тройку лет я мог бы рассчитывать. Артем через три года уже не будет футболистом. С меня будут требовать результат, а место отдано не перспективному футболисту, а Дзюбе», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

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