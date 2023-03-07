Игнатьев назвал справедливым невызов Дзюбы в сборную России

Известный тренерподдержал решение главного тренера сборной Россиине вызывать нападающего «Локомотива»на ближайшие товарищеские матчи.

За несколько дней того, как Карпин назвал расширенный состав, Дзюба забил три гола в игре 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

В марте сборная России должна провести контрольные игры с национальными командами Ирана и Ирака.

«Дзюбу не жалко. Мы доверили Карпину и его штабу серьезное дело. Будем спрашивать с него за показанный результат и качество игры. Только он имеет право и должен выбирать себе состав. Это равнозначно тому, как вы мне будете советовать, какую жену выбрать — такая же картина и здесь.

У Карпина просчитано много идей и вариантов. Голы, забитые Дзюбой — плод его игрового умения и уровня, на котором это все происходит. Поэтому я не советовал бы навязывать свои идеи и мысли по поводу состава. Когда не даст результата, а игра будет невыразительна и перестанет убеждать — тогда мы сможем сказать, что это было правильно.

Полководец Карпин выбирает себе армию и войско. Как мне кажется, что невызов Дзюбы вполне справедлив. Пока он не убедил Карпина. Но Артем — мастер гола.

На месте Карпина я бы тоже не вызвал Дзюбу. Мне нужен человек, на которого через пару‑тройку лет я мог бы рассчитывать. Артем через три года уже не будет футболистом. С меня будут требовать результат, а место отдано не перспективному футболисту, а Дзюбе», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».