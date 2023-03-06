Полузащитник «Милана» Беннасер рассказал о целях команды в ЛЧ

anzhi .SubTitle Полузащитникзаявил, что команда может выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Способен ли "Милан" пройти весь путь в ЛЧ? Мы участвуем в турнире не для того, чтобы покрасоваться. Даже если мы знаем, что это будет очень сложно, нет ничего невозможного. Мы видели это в последние годы.

Сейчас у нас много игроков, которые понемногу восстанавливаются после травм. Надеемся избежать травм и выйти на ещё более высокий уровень.

Конечно, это большое дело, но в том, что мы делаем, нет ничего чрезмерно большого. Мы должны стремиться к этим целям, это должно быть для нас нормальным», — приводит слова Беннасера официальный сайт УЕФА.

Следующий матч «Милан» проведет с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта. Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 1:0.