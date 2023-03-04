Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта

остался недоволен первым предложениемо продлении контракта, сообщает La Vanguardia.

В конце прошлого года парижский клуб достиг устной договоренности с аргентинцем о подписании нового соглашения минимум на один сезон.

По данным источника, не так давно Месси отклонил первое предложение «ПСЖ».

Семикратного обладателя «Золотого мяча» не устроили финансовые детали — 35-летний футболиста хочет получать больше.

Отмечается, что из-за проблем с финансовым фэйр-плей «ПСЖ» вынужден расходы на зарплаты игрокам.

Ранее сообщалось, что Месси намерен остаться в Европе в случае ухода из «ПСЖ».

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 16 результативных передач.