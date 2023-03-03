«Реал» готов заплатить за Мбаппе больше 200 млн евро

Мадридскийпредпримет еще одну попытку приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен»

По информации ABC, «Реал» намерен выкупить француза уже в этом году.

Ради этого «Мадрид» готов заплатить за Мбаппе 220 миллионов евро.

Мбаппе был близок к переходу в «Реал» прошлым летом, но в последний момент изменил свое решение и подписал новый контракт с «ПСЖ».

По данным авторитетного издания The Athletic, Мбаппе хотел бы перейти в «Реал» уже этим летом, но, скорее всего, это произойдет уже в следующем году. После сезона-2023/2024 Мбаппе сможет бесплатно покинуть парижский клуб, если откажется от пролонгации соглашения.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 29 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси планирует остаться в Европе в случае ухода из «Пари Сен-Жермен».