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    «Реал» готов заплатить за Мбаппе больше 200 млн евро

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    Мадридский «Реал» предпримет еще одну попытку приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

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    По информации ABC, «Реал» намерен выкупить француза уже в этом году.

    Ради этого «Мадрид» готов заплатить за Мбаппе 220 миллионов евро.

    Мбаппе был близок к переходу в «Реал» прошлым летом, но в последний момент изменил свое решение и подписал новый контракт с «ПСЖ».

    По данным авторитетного издания The Athletic, Мбаппе хотел бы перейти в «Реал» уже этим летом, но, скорее всего, это произойдет уже в следующем году. После сезона-2023/2024 Мбаппе сможет бесплатно покинуть парижский клуб, если откажется от пролонгации соглашения.

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    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 29 мячей и сделал семь результативных передач.

    Ранее сообщалось, что Лионель Месси планирует остаться в Европе в случае ухода из «Пари Сен-Жермен».

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