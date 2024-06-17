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    Румыния — Украина. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Румыния — Украина

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    Михаил Мудрик
    Сборные Румынии и Украины откроют программу четвертого игрового дня чемпионата Европы 2024 года. Матч состоится на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начало — в 16:00 по московскому. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Румыния

    Сборная Румынии успешно квалифицировалась на Евро-2024, заняв первое место в своей отборочной группе. Команда показала уверенную игру, одержав 6 побед и 4 раза сыграв вничью. Ключевым стал матч предпоследнего тура против Израиля (2:1), который завершился со счетом 1:0 в пользу Румынии, что и обеспечило им выход на чемпионат Европы.

    Сборная Румынии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира по футболу 2022 года, завершив отборочный турнир на третьем месте в своей группе. На Евро-2020 Румыния также не принимала участия, уступив в отборе плей-офф Исландии со счетом 1:2. Лучший результат сборной Румынии на чемпионатах Европы был достигнут в 2000 году, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

    В 2024 году Румыния приняла участие в четырех товарищеских матчах и не смогла одержать ни одной победы. Сборная под руководством Эдварда Йорденеску сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1), Болгарией (0:0) и Лихтенштейном (0:0) и уступила Колумбии (2:3).

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    Украина

    Сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024, заняв третье место в своей отборочной группе. В плей-офф украинцы сначала обыграли Боснию и Герцеговину со счетом (2:1), а затем одержали победу над Исландией (2:1), что и обеспечило им место на чемпионате.

    На чемпионате мира 2022 года сборная Украины не участвовала, так как не смогла преодолеть плей-офф квалификации, уступив Уэльсу. На Евро-2020 команда достигла своего лучшего результата в истории, выйдя в четвертьфинал турнира, где уступила Англии со счетом 0:4

    В 2024 году сборная Украины сыграла три товарищеских матча, показав разные результаты. Подопечные Сергея Реброва разошлись миром с Германией (0:0), затем проиграли Польше (1:3) и в заключительной встрече разгромили Молдову (4:0).

    Личные встречи

    Сборные Румынии и Украины пять раз встречались между собой в рамках товарищеских матчей. На счету украинцев три победы, румыны оказались сильнее в двух случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Румыния — Украина с коэффициентом 2.03.

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