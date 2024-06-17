Россиянин Даниил Медведев сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Медведев — Боржеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медведев

Даниил наконец-тоо дождался завершения мучительной для него грунтовой части сезона.

Несмотря на все старания и сенсационную победу в Риме в прошлом сезоне, ему по-прежнему тяжело и некомфортно играть на глине.

На «Ролан Гаррос» Медведев проиграл в четвертом круге Алексу Де Минору. Австралиец просто тотально доминировал в этом матче.

Прогнозы на теннис

На траве Медведеву будет явно полегче. В прошлом году он дошел в Галле до четвертьфинала, а на Уимблдоне остановился в шаге от решающего матча.

Боржеш

Нуну, как и Даниил, еще ни разу не играл на траве в этом сезоне.

Очевидно, что у португальца нет больших ожиданий от предстоящих турниров. Но это не значит, что его можно назвать простым соперником на этом покрытии.

В 2023-м Боржеш дошел до полуфинала на «челленджере» в Ноттингеме, а в 2022-м пробился в решающий раунд квалификации на Уимблдоне.

Ну и нельзя не отметить общий прогресс Боржеша. В этом году он наконец-то дебютировал в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боржеша букмекеры предлагают за 5.75.

Прогноз: в январе Даниил выиграл у Нуну в четвертом круге Australian Open — 6:3, 7:6, 5:7, 6:1. Вряд ли португалец возьмет реванш, но и разгромную победу россиянина тоже не стоит рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.