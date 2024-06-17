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    Сможет ли Медведев разгромить Боржеша?

    Медведев — Боржеш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Галле 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Боржеш
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Медведев — Боржеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 17 Июня 2024 года

    Даниил Медведев

  • Россия
    •  Даниил Медведев 11:00 Нуну Боржес

    Нуну Боржес

  • Португалия
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    Медведев

    Даниил наконец-тоо дождался завершения мучительной для него грунтовой части сезона.

    Несмотря на все старания и сенсационную победу в Риме в прошлом сезоне, ему по-прежнему тяжело и некомфортно играть на глине.

    На «Ролан Гаррос» Медведев проиграл в четвертом круге Алексу Де Минору. Австралиец просто тотально доминировал в этом матче.

    Прогнозы на теннис

    На траве Медведеву будет явно полегче. В прошлом году он дошел в Галле до четвертьфинала, а на Уимблдоне остановился в шаге от решающего матча.

    Боржеш

    Нуну, как и Даниил, еще ни разу не играл на траве в этом сезоне.

    Очевидно, что у португальца нет больших ожиданий от предстоящих турниров. Но это не значит, что его можно назвать простым соперником на этом покрытии.

    В 2023-м Боржеш дошел до полуфинала на «челленджере» в Ноттингеме, а в 2022-м пробился в решающий раунд квалификации на Уимблдоне.

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    Ну и нельзя не отметить общий прогресс Боржеша. В этом году он наконец-то дебютировал в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боржеша букмекеры предлагают за 5.75.

    Прогноз: в январе Даниил выиграл у Нуну в четвертом круге Australian Open — 6:3, 7:6, 5:7, 6:1. Вряд ли португалец возьмет реванш, но и разгромную победу россиянина тоже не стоит рассчитывать.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Медведев — Боржеш. Россиянин Даниил Медведев сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Медведев — Боржеш с коэффициентом 1.92.
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