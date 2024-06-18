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    Португалия Роналдо одержит победу на старте Евро-2024

    Португалия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Евро-2024, 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Чехия
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    18 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия и Чехия. Начало игры — в 22:00 мск. Португалия — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа F 18 Июня 2024 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 22:00 Czechia

    Czechia

  • Евро-2024. Группа F
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    Португалия

    Положение сборной: На групповом этапе отбора на Евро-2024 заняла 1-е место с 30-ю очками в активе, опережив Словакию на 8 баллов.

    Португалия выиграла все 10 матчей квалификации. За этот период сборная пропустила только 2 гола при 36-и забитых. К слову, в товарищеских встречах не все так гладко.

    Последние матчи: В прошедшем контрольном поединке Португалия разгромила Ирландию со счетом 3:0, а до этого проиграла Хорватии (1:2), пропустив решающий гол на 56-й минуте.

    В последних 5-и матчах Португалия трижды выиграла и дважды проиграла. За этот период сборная забила 13 голов при 8-и пропущенных.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Ориентировочный состав: Диогу Кошта; Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш; Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш; Рафаэл Леау, Роналду, Бернарду Силва.

    Состояние команды: У Португалии отличная сборная, которая точно находится в числе фаворитов Евро-2024. Сборная на групповом этапе сыграет против Чехии, Турции и Грузии.

    Лидер Португалии Криштиану Роналду есть в составе и находится в отличной форме. В последнем товарищеском матче против Ирландии (3:0) нападающий оформил дубль.

    Чехия

    Положение сборной: Эта команда точно будет бороться за выход из группы на Евро-2024, соперники не самые сильные. Чехия сыграет против Португалии, Грузии и Турции.

    В отборе на Евро-2024 сборная заняла 2-е место в своей группе с 15-ю очками в активе. Столько же баллов и у Албании (15), которая расположилась на 1-й позиции.

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Чехия обыграла Северную Македонию (2:1), а до этого разгромила Мальту со счетом 7:1.

    У Чехии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период чехи 6 раз победили и однажды сыграли вничью. В последних 3-х встречах Чехия забила 11 голов.

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    • Ориентировочный состав: Станек; Голеш, Гранач, Крейчи; Цоуфал, Соучек, Провод, Барак, Давид Юрасек; Кухта, Шик.

    Состояние команды: В последнее время Чехия не встречалась с действительно серьезными соперниками. На бумаге Португалия точно фаворит, но чехи могут преподнести сюрприз.

    В последнее время Чехия забивает минимум по 2 гола за игру, но с португальцами это может не пройти. Смогут ли чехи удивить соперника?

    Статистика для ставок

    • Чехия не проигрывает на протяжении 7-и последних матчах

    • В последних 3-х очных встречах Португалия непременно побеждала

    • Португалия забила 13 голов за последние 5 матчей, а Чехия — 11 мячей за 3 встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1.55, а на Чехию — 6.70, ничью букмекеры оценивают в 4.50.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.05, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.80.

    Прогноз: Можно предположить, что Португалия сыграет уверенно в 1-м тайме.

    Ставка: Победа Португалии в 1-м тайме за 1.95.

    Прогноз: Чехи смогут предоставить Португалии проблемы.

    Ставка: Двойной исход — Х2 во 2-м тайме за 1.95.

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    Португалия — Чехия. 18 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия и Чехия. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Португалия — Чехия с коэффициентом 1.95.
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