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    «Флорида» остановит «Ойлерз» на своем льду

    «Флорида» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.41) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Эдмонтон»
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    «Флорида» добилась трех побед в четырех встречах
    В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 19 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 19 Июня 2024 года

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Команда из Санрайза, вполне вероятно, проводит лучший сезон в своей истории, который стартовал с убедительной по всем параметрам кампании в рамках регулярки.

    В 82 встречах «Флорида» заработала 110 очков и упрочилась в статусе третьей команды Восточной конференции, обойдя «Бостон» и уступив только «Рейнджерс» и «Каролине», хотя даже между ними разрыв оказался мизерный.

    Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Еще до начала Кубка Стэнли команда Пола Мориса не скрывала намерений выйти во второй подряд финал за два года, чего сумела добиться, да еще и начала его ударно.

    В соперничестве с «Ойлерз» «Флорида» стартовала с трех побед: двух разгромных (3:0, 4:1) и одной, добытой в упорной борьбе (4:3).

    Существенно приблизив себя к трофею, «Пантерз» были готовы покончить с соперником в матче №4, но 33 броска в створ и уверенность, исходящая от Бобровского, растворились под мощным давлением канадцев — 1:8.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Не сыграют: К третьему домашнему матчу в рамках финала «Флорида» готовится в полном составе.

    Состояние команды: Крупное поражение в четвертой игре стало колким репутационным выпадом в сторону «Пантерз», хотя глобально ситуация для них не меняется, они по-прежнему в сантиметрах от чемпионства.

    «Эдмонтон»

    Путь к плей-офф: Последний регулярный сезон «Ойлерз» начали неоправданно слабо. Но даже при затянувшейся серии поражений не было ощущения, что команда провалит кубковую квалификацию.

    Отказавшись от услуг Джея Вудкрофта, «Эдмонтон» начал планомерно прибавлять и сумел закончить чемпионат на пятом месте в Западной конференции, набрав 104 очка.

    Последние матчи: Выход в финал для команды Криса Кноблауха обернулся провалом, обусловленным тремя поражениями подряд, которые поставили канадцев в катастрофическое положение (0:3, 1:4, 3:4).

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    • После трех безуспешных попыток «Ойлерз» всеми силами попытались не сойти с дистанции бесславно, поэтому в матче №4 канадцы собрали воедино всю свою атакующую энергию и выдали сокрушительную победу — 8:1.

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    Не сыграют: Предстоящую встречу в Санрайзе точно пропустит Трой Стечер. Под вопросом участие Эвандера Кейна.

    Состояние команды: Победа 8:1 в теории способна дать «Эдмонтону» импульс, которого ему так не хватало ранее. Уверенности на фоне предыдущего результата у «Ойлерз» станет только больше.

    Статистика для ставок

    • Поражение 1:8 в Альберте стало для «Флориды» первым за последние семь матчей

    • Три гостевые встречи из последних четырех завершились поражением «Ойлерз»

    • Ни в одном домашнем матче из четырех предыдущих «Флорида» не пропустила больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.26, а победа «Эдмонтона» — в 2.93.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

    Прогноз: После домашней победы, добытой эффектным путем, «Эдмонтон» будет пытаться переломить ход безнадежного противостояния, так как у него, по сути, просто нет другого выбора.

    Тем не менее «Флорида» ранее легко предугадывала шаги соперника, благодаря чему добивалась нужных результатов. Даже после 1:8 «Пантерз» не дрогнут на домашнем льду и всеми силами попытаются вцепиться в горло раненого канадского зверя.

    Ставка: «Флорида» победит с форой -1 за 2.42.

    Прогноз: В двух предыдущих встречах соперники нешуточно раскрепостились в плане результативности. Кажется, по такому же шаблону пройдет следующая встреча, в которой команды вынуждены будут идти на определенные риски.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

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    «Флорида» — «Эдмонтон». В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 19 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.42.
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