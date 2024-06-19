В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 19 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Команда из Санрайза, вполне вероятно, проводит лучший сезон в своей истории, который стартовал с убедительной по всем параметрам кампании в рамках регулярки.

В 82 встречах «Флорида» заработала 110 очков и упрочилась в статусе третьей команды Восточной конференции, обойдя «Бостон» и уступив только «Рейнджерс» и «Каролине», хотя даже между ними разрыв оказался мизерный.

Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.204.202.90Бонус$9500

Последние матчи: Еще до начала Кубка Стэнли команда Пола Мориса не скрывала намерений выйти во второй подряд финал за два года, чего сумела добиться, да еще и начала его ударно.

В соперничестве с «Ойлерз» «Флорида» стартовала с трех побед: двух разгромных (3:0, 4:1) и одной, добытой в упорной борьбе (4:3).

Существенно приблизив себя к трофею, «Пантерз» были готовы покончить с соперником в матче №4, но 33 броска в створ и уверенность, исходящая от Бобровского, растворились под мощным давлением канадцев — 1:8.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Не сыграют: К третьему домашнему матчу в рамках финала «Флорида» готовится в полном составе.

Состояние команды: Крупное поражение в четвертой игре стало колким репутационным выпадом в сторону «Пантерз», хотя глобально ситуация для них не меняется, они по-прежнему в сантиметрах от чемпионства.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: Последний регулярный сезон «Ойлерз» начали неоправданно слабо. Но даже при затянувшейся серии поражений не было ощущения, что команда провалит кубковую квалификацию.

Отказавшись от услуг Джея Вудкрофта, «Эдмонтон» начал планомерно прибавлять и сумел закончить чемпионат на пятом месте в Западной конференции, набрав 104 очка.

Последние матчи: Выход в финал для команды Криса Кноблауха обернулся провалом, обусловленным тремя поражениями подряд, которые поставили канадцев в катастрофическое положение (0:3, 1:4, 3:4).

После трех безуспешных попыток «Ойлерз» всеми силами попытались не сойти с дистанции бесславно, поэтому в матче №4 канадцы собрали воедино всю свою атакующую энергию и выдали сокрушительную победу — 8:1.

Не сыграют: Предстоящую встречу в Санрайзе точно пропустит Трой Стечер. Под вопросом участие Эвандера Кейна.

Состояние команды: Победа 8:1 в теории способна дать «Эдмонтону» импульс, которого ему так не хватало ранее. Уверенности на фоне предыдущего результата у «Ойлерз» станет только больше.

Статистика для ставок

Поражение 1:8 в Альберте стало для «Флориды» первым за последние семь матчей

Три гостевые встречи из последних четырех завершились поражением «Ойлерз»

Ни в одном домашнем матче из четырех предыдущих «Флорида» не пропустила больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.26, а победа «Эдмонтона» — в 2.93.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: После домашней победы, добытой эффектным путем, «Эдмонтон» будет пытаться переломить ход безнадежного противостояния, так как у него, по сути, просто нет другого выбора.

Тем не менее «Флорида» ранее легко предугадывала шаги соперника, благодаря чему добивалась нужных результатов. Даже после 1:8 «Пантерз» не дрогнут на домашнем льду и всеми силами попытаются вцепиться в горло раненого канадского зверя.

Ставка: «Флорида» победит с форой -1 за 2.42.

Прогноз: В двух предыдущих встречах соперники нешуточно раскрепостились в плане результативности. Кажется, по такому же шаблону пройдет следующая встреча, в которой команды вынуждены будут идти на определенные риски.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.