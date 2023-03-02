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    Месси намерен остаться в Европе в случае ухода из «ПСЖ»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не планирует покидать Европу этим летом.

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    Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что аргентинец склоняется к тому, чтобы не продлевать соглашение с парижским клубом.

    На фоне этих слухов появилась информация, что семикратный обладатель «Золотого мяча» может перейти в «Интер Майами».

    По данным Diario Sport, Месси хочет остаться в Европе в случае ухода из «ПСЖ». У 35-летнего футболиста по-прежнему есть мотивация выступать в главных европейских турнирах.

    В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 16 результативных передач.

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