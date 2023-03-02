Месси намерен остаться в Европе в случае ухода из «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»не планирует покидать Европу этим летом.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что аргентинец склоняется к тому, чтобы не продлевать соглашение с парижским клубом.

На фоне этих слухов появилась информация, что семикратный обладатель «Золотого мяча» может перейти в «Интер Майами».

По данным Diario Sport, Месси хочет остаться в Европе в случае ухода из «ПСЖ». У 35-летнего футболиста по-прежнему есть мотивация выступать в главных европейских турнирах.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 16 результативных передач.

Напомним, Месси был признан лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА.