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    Битву аутсайдеров выиграет «Андорра»

    «Андорра» — «Аморебьета». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Андорра» — «Аморебьета»
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    «Андорра»
    «Андорра» на своем поле примет «Аморебьету» в 31-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 18 марта и начнется в 22:30 по мск. «Андорра» — «Аморебьета»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Марта 2024 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 22:30 Аморебьета Аморебьета
  • Испания. Сегунда
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    «Андорра»

    Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет сейчас на вылет, находясь на предпоследнем месте в таблице. У него на счету 29 баллов и отставание от безопасной строки в два очка.

    «Андорра» за 30 проведенных встреч отпраздновала семь викторий, восемь раз сыграла вничью и 15 матчей проиграла, забила 24 мяча при 38 пропущенных.

    Последние матчи: В середине недели «трехцветные» на выезде расписали мировую 0:0 против «Леванте», а немногим ранее оказались слабее «Уэски» 0:2 в гостях, а игровым днем ранее они на своем поле смогли обыграть по-волевому крепкий «Вальядолид» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Андорра» выиграла только один из 12 минувших встреч чемпионата. Также в этот не особо удачный период команда расписала пять мировых и потерпела шесть поражений. Причем в восьми случаях данного отрезка команда не смогла забить.

    «Аморебьета»

    Турнирное положение: С 24 набранными очками клуб из города Аморебьета-Эчано замыкает таблицу Сегунды. От безопасной строки отставание составляет семь баллов.

    «Аморебьета» в текущем первенстве отпраздновала пять викторий, девять матчей свела вничью и потерпела 16 фиаско, забила 22 гола при 38 пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре баски на своем поле проиграли лидирующему «Леганесу» 0:1, а игровым днем ранее в гостях смогли переиграть середняка лиги «Сарагосу» со счетом 1:0, и тем самым они продлили свою серию без поражений до четырех встреч.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Аморебьета» уступила в своей последнем матче, но проиграла она лидеру. Перед этим же она не знала горечи поражений в четырех встречах кряду, выиграв за этот период два матча при двух мировых исходах. И за весь этот период «синие» пропустили только один гол.

    Статистика для ставок

    • Дома «Андорра» выиграла четыре из девяти предыдущих игр при трех фиаско

    • «Аморебьета» в гостях победили лишь раз за минувшие девять матчей и пять раз терпела фиаско

    • Между собой эти клубы провели только один матч, который выиграла «Аморебьета» на своем поле в первом круге 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Андорры» — 1.82, победа «Аморебьеты» — 5.00, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.49 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: В поединке двух аутсайдеров Сегунды прогнозируем победу «Андорры», которая дома демонстрирует весьма неплохие результаты, а «Аморебьета» в гостях выглядит весьма скромно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Андорры» за 1.82.

    Прогноз: И также ставим здесь еще на то, что в матче будет забито несколько мячей, ведь обе команды постараются в этой игре взять максимум баллов и больше будут сконцентрированы на атаке.

    Ставка: ТБ 2,0 гола за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Андорра» — «Аморебьета» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. Битву аутсайдеров выиграет «Андорра»
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