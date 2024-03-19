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    Хозяева начнут без увертюр

    «Унион Санта-Фе» — «Сентраль Кордоба». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Санта-Фе» — «Сентраль Кордоба»
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    «Сентраль Кордоба»
    В рамках 11-го тура Кубка Профессиональной лиги 19 марта пройдет матч «Унион Санта-Фе» — «Сентраль Кордоба». Начало — 03:15 (мск). «Унион Санта-Фе» — «Сентраль Кордоба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Унион Санта-Фе»

    Турнирное положение: «Унион Санта-Фе» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Команда находится на 8 месте в турнирной таблице.

    При этом «Унион Санта-Фе» лишь на 5 очков отстает от лидера. Да и атака явно не блистает: 10 голов в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда не сумела разжиться очками. «Унион Санта-Фе» уступил «Дефенса и Хустисия» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион Санта-Фе» добыл 3 виктории при одном поражении. Причем в этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    До последней коллизии команда добыла три победы кряду. Да и вообще, клуб из Санте-Фе явно способен прибавить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит вполне выгодно. У «Униона Санта-Фе» довольно приличный подбор игроков, да и амбиций громадье.

    Вот только матчи с «Сентраль Кордобой» для команды складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при одной виктории.

    И уж совсем очевидно, что «Унион Санта-Фе» будет активно атаковать. Команда постарается быстро вернуться на победный путь.

    «Сентраль Кордоба»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем турнире едва ли будет претендовать на высокие места. Сейчас она оккупировала 9 место в таблице.

    Да и вообще, «Сентраль Кордоба» побеждает по большим праздникам. В активе команды всего лишь 2 виктории.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным пунктом. «Сентраль Кордоба» расписал мировую с «Бельграно» (2:2).

    В 5 своих последних поединках команда разжилась всего лишь одной победой. Да и с реализацией складывается не очень.

    Вообще, «Сентраль Кордоба» в 10 матчах отличилась лишь 7 голами. А вот в свои ворота пропущено 10 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Сентраль Кордоба» не способен на решение высоких задач. Проблем в игре команды вагон и тележка.

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    В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности. «Унион Санта-Феа» к таковым явно относится.

    Причем игроки «Сентраль Кордоба» в 5 своих последних поединках отличились всего 4 голами. В свои же ворота пропущено столько же.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Основной их задачей будет сдерживание атак противника.

    Статистика для ставок

    • «Унион Санта-Фе» до последней неудачи выиграл трижды кряду

    • «Унион Санта-Фе» забивает в среднем гол за матч

    • В последней очной встрече победил «Сентраль Кордоба» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион Санта-Фе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 4.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.40 и 1.48.

    Прогноз: Хозяева уж точно сильнее соперника, и явно постараются вернуться на победный путь.

    Хозяева на две головы сильнее соперника, и явно начнут встречу в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Униона Санта-Фе» в 1 тайме за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.21

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    Ставка и прогноз на матч «Унион Санта-Фе» — «Сентраль Кордоба» с коэффициентом 2.48. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева начнут без увертюр
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