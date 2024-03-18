«Атлетико» — «Барселона»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 29-го тура испанской Примерына выезде переиграласо счетом 3:0.

У каталонцев забили Жоау Феликс, Роберт Левандовски и Фермин Лопес.

Отметим, что на 42-й минуте был удален главный тренер «Барселоны» Хави.

Чемпионат Испании. 29-1 тур Атлетико — Барселона 0:3 (0:1, 0:2) Голы: 0:1 — 38 Жоау Феликс, 0:2 — 47 Левандовски, 0:3 — 65 ЛопесАтлетико: Облак, Молина, Савич, Рейнилду, Витцель, Де Поль (Сауль, 66), Барриос, Льоренте (Коке, 58), Рикельме (Корреа, 58), Мората (Депай, 46), Лино (Гризманн, 46)Барселона: тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Форт (Касадо, 82), Серджи Роберто (Ромеу, 77), Гюндоган, Лопес (Мартинес, 82), Рафинья (Ямаль, 61), Жоау Феликс (Роке, 77), ЛевандовскиПредупреждения: Кунде (33), Хави (41), Де Поль (46), Савич (61), Барриос (89)Удаления: Хави (42), Молина (90)

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 64 очками поднялась на второе место. «Атлетико» с 55 очками располагается на пятой позиции.