Сегодня в 15:30 по московскому времени на стадионе «Этихад» в Манчестере подопечные Хосепа Гвардиолы примут «Ньюкасл». За ходом матча 26-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Горожане» занимают вторую позицию в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 баллов. На счету «Манчестер Сити» 55 очков в 25-ти матчах: 17 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 64:25.

В крайнем туре «Манчестер Сити» без проблем разобрался на выезде с «Борнмутом» (4:1). Голами в составе победителей отметились Альварес, Холанд и Фоден, еще один мяч был забит в результате автогола Мефэма.

Эта победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы продлить беспроигрышную серию до 6 матчей матчей во всех турнирах, включая гостевую ничью в первой игре 1/8 финала против «Лейпцига» (1:1) и выход в четвертьфинал Кубка Англии во встрече против «Бристоль Сити» (3:0).

«Ньюкасл»

Подопечные Эдди Хау занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 23-х матчах. На счету «Ньюкасла» 10 побед, 11 ничьих и 2 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 35:15.

«Ньюкасл» не может выиграть в АПЛ на протяжении четырех матчей подряд. Сначала сороки трижды сыграли вничью — с «Кристал Пэлас» (0:0), «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (1:1), а в крайнем туре уступили «Ливерпулю» (0:2). Это поражение стало для «Ньюкасла» вторым в сезоне, к слову, снова от мерсисайдцев.

Кроме того, «Ньюкасл» в своем последнем матче упустил возможность выиграть трофей. 26 февраля в финале Кубка английской лиги на «Уэмбли» подопечные Эдди Хау проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

Личные встречи

В первом круге на «Сент Джеймс Парк» команды сыграли в результативную ничью 3:3. Всего за 10 последних матчей на счету «Манчестер Сити» 7 побед, «Ньюкасл» выиграл одну встречу и еще дважды команды разделили очки.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.82.