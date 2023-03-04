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    «Манчестер Сити» потеряет очки?

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.82) и прогноз на АПЛ 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» на пять очков отстает от «Арсенала». Команде Хосепа Гвардиолы крайне нежелательно терять очки, ведь «канониры» улучшили свои результаты.

    Зато атака команды традиционно блистает. В 25 матчах игроки «Манчестер Сити» уже настреляли 64 мяча.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ньюкасл

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    В минувшем туре команда Гвардиолы добыла легкие 3 очка. «Манчестер Сити» на выезде учинил разгром «Борнмуту» (1:4).

    Все прогнозы на АПЛ

    Эрлинг Холанн продолжает свои голевые подвиги. Норвежец наколотил уже 27 мячей в ворота соперников.

    Нет сомнений, что хозяева будут стараться победить. Тем паче, в матче первого круга команда Гвардиолы потеряла очки в матче с «сороками» (3:3).

    «Ньюкасл»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит нестабильно. «Ньюкасл» одно время претендовал на самые высокие места, но скатился на 5 строчку.

    «Ньюкасл» слишком часто теряет очки. В 23 матчах «сороки» расписали 11 мировых, хотя и проигрывают реже всего в лиге (2 раза).

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    • В предыдущем своем поединке «Ньюкасл» проиграл. В финале Кубка английской лиги команда уступила «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    Главным достоянием команды являются надежные тылы. В 23 матчах пропущено всего лишь 15 мячей.

    В этой встрече гости наверняка мечтают разжиться очками. Правда, из 5 последних поединков с «Манчестер Сити» были проиграны 4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.49.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.90.

    «Ньюкасл» прекрасно обороняется, к тому же мотивирован реабилитироваться за поражение в финале Кубка английской лиги.

    Наш прогноз — Победа «Ньюкасла» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.56.

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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» потеряет очки?
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