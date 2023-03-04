«Хетафе» обыграл «Жирону»

В матче 24-го тура чемпионата Испаниив родных стенах оказался сильнеесо счетом 3:2.

На дубль Энеса Унала и точный удар Борхи Майорала гости ответили голами Валентина Кастельаноса и Мигеля Гутьерреса.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Жирона 3:2 Голы: 1:0 Энес Унал (2'), 2:0 Энес Унал (пенальти) (14'), 3:0 Борха Майораль (43'), 3:1 Валентин Кастеллано (54'), 3:2 Мигель Гутьеррес (80') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес (Хуан Иглесиас, 73'), Даконам Ортега Дьене, Домингуш Дуарте, Омар Альдерете, Кристиан Португес, Неманья Максимович, Анхель Альгобия (Карлос Аленья, 73'), Мунир Эль-Хаддади (Луис Милья, 73'), Борха Майораль (Хайме Мата, 88'), Энес Унал (Хайме Сеоане, 89') Жирона: Валентин Кастеллано, Родриго Рикельме (Рейниер, 69'), Алейш Гарсия (Валери Фернандес, 46'), Борха Гарсия, Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу Видаль, Хавьер Эрнандес (Кристиан Стуани, 80'), Хуанпе (Давид Лопес, 46'), Сантьяго Буэно, Martinez Arnau (Мигель Гутьеррес, 46'), Пауло Гассанига Предупреждения: Хавьер Эрнандес (12'), Родриго Рикельме (24'), Анхель Альгобия (45 + 1'), Даконам Ортега Дьене (69'), Домингуш Дуарте (72'), Неманья Максимович (90'), Сантьяго Буэно (90 + 1'), Луис Милья (90 + 2')

Таким образом, после этой победы «Хетафе» набрал 25 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Жироны» осталось 30 пунктов и 11-я строчка.