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    «Арсенал»«Арсенал» — «Борнмут» 3:2. Онлайн
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    «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом»

    «Арсенал» — «Борнмут»: счет 3:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» победил «Борнмут» со счетом 3:2. «Канониры» уступали по ходу встречи 0:2.

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    «Борнмут» вышел вперед в первом тайме. Голом отметился Филип Биллинг. Во втором тайме «вишни» удвоили результат усилиями Маркоса Сенеси.

    «Арсенал» начал отыгрываться начиная 70-й минуты поединка. Сначала забил Томас Парти, а сравнял счет Бен Уайт. Победу хозяевам принес точный удар Риса Нельсона, который также отметился голевой передачей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Борнмут 3:2
    Голы: 0:1 Филип Биллинг (1'), 0:2 Маркос Сенеси (57'), 1:2 Томас Парти (62'), 2:2 Бен Уайт (70'), 3:2 Рейсс Нелсон (90 + 7') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу (Бен Уайт, 46'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко, Мартин Эдегор, Томас Парти, Фабиу Виейра (Гранит Джака, 84'), Букайо Сака, Леандро Троссард (Эмиль Смит Роув, 22'), Габриэл Мартинелли Борнмут: Доминик Соланке, Энтойн Семеньо (Джейдон Энтони, 64'), Филип Биллинг, Джо Ротуэлл (Льюис Кук, 71'), Данго Уаттара (Райан Кристи, 82'), Джордан Земура (Райан Фредерикс, 64'), Маркос Сенеси, Джек Стивенс, Крис Мепэм, Адам Смит, Нето Предупреждения: Нето (64'), Крис Мепэм (86')
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