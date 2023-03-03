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    Джикия призвал отменить Fan ID

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу того, что матчи российской Премьер-лиги нельзя будет посещать без паспорта болельщика (Fan ID).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Общался ли с болельщиками? Всегда на связи, да. Не будут ходить категорически? Да. Позиция.

    Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо. Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть.

    Будет больше людей — конечно, это приятно. Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.

    Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других — нет? Почему это так происходит?», — сказал Джикия в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

    Ранее сообщалось, что карту болельщика уже получили 375 тысяч человек.

    Интервью с Георгием Джикией
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