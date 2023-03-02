Тен Хаг оценил игру 18-летнего форварда Гарначо

Главный тренервысказался мнение об игре 18-летнего нападающего командыв матче 1/8 финала Кубка Англии с(3:1).

«Великолепный гол. Вы можете заметить, как он постепенно вживался в игру и обыгрывал соперников. Остановить его было трудно.

Также там была ситуация с пенальти. В сегодняшнем матче было много моментов, где он создавал опасность для соперников.

Я сказал ему перед матчем, что настало время, когда ты будешь оказывать влияние на игру, выходя со старта», — сказал тренер манкунианцев на послематчевой пресс-конференции.

В матче с «Вест Хэмом» Гарначо вышел в стартовом составе и на 90-й минуте забил гол.