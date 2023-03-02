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    Агент Кварацхелии: Хвича счастлив в «Наполи», переговоров с другими клубами не ведем

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    Агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели рассказал о будущем футболиста.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Хвиче все нравится в "Наполи" и на данный момент нет никаких переговоров с другими клубами. Он не перейдет ни в один итальянский клуб. Я говорил с Хвичем, и он признался мне: "Мамука, я не буду играть ни за какую другую итальянскую команду, кроме 'Наполи'.

    Но я не знаю, что будет через 10-15 лет, может быть, 'Интер' позвонит ему, и он захочет перейти туда, но на сегодняшний день он не хочет. В Италии для него есть только 'Наполи', — приводит слова Джугели Tuttomercatoweb.

    В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 26 матчей за 'Наполи', забил 12 голов и сделал 16 голевых передач.

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