Агент Кварацхелии: Хвича счастлив в «Наполи», переговоров с другими клубами не ведем

Агент нападающегорассказал о будущем футболиста.

«Хвиче все нравится в "Наполи" и на данный момент нет никаких переговоров с другими клубами. Он не перейдет ни в один итальянский клуб. Я говорил с Хвичем, и он признался мне: "Мамука, я не буду играть ни за какую другую итальянскую команду, кроме 'Наполи'.

Но я не знаю, что будет через 10-15 лет, может быть, 'Интер' позвонит ему, и он захочет перейти туда, но на сегодняшний день он не хочет. В Италии для него есть только 'Наполи', — приводит слова Джугели Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 26 матчей за 'Наполи', забил 12 голов и сделал 16 голевых передач.