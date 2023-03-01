начнут матч в 22:15 в кубке Англии по футболу, 01.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Гримсби Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Саутгемптон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Саутгемптон — Гримсби Таун.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам