«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Гримсби» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 22:15 мск. «Саутгемптон» — «Гримсби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне выглядит откровенно неубедительно. Более того, «святые» борются за выживание в АПЛ.

Правда, результативность — настоящая головная боль «святых». В 24 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 19 мячей.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Гримсби Таун 1X2Новым игрокам 1.305.309.50Фрибет$40

В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Саутгемптон» на выезде минимально проиграл «Лидсу».

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Вот только в Кубке Англии команда проявляет себя выгоднее. Например, в предыдущем раунде был выбит «Блэкпул» (2:1).

Между тем, проблемы «Саутгемптона» в атаке никуда не делись. Хотя обыгрывать представителя низшего дивизиона команда обязана в любом состоянии.

«Гримсби»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает в четвертом по силе дивизионе Англии. Там «Гримсби» находится на 16 месте в турнирной таблице.

При этом «Гримсби» крайне нестабилен. Да и всего лишь 10 побед в 30 сыгранных матчах — явное свидетельство имеющихся проблем.

Правда, в предыдущем своем поединке «Гримсби» добыл важнейшие очки. Дома команда не уступила лидеру лиги «Лейтон Ориенту» (2:2).

Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. В 30 матчах своего дивизиона игроки «Гримсби» забили всего 34 раза.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать вторым номером. «Гримсби» вполне может отыскать свой шанс в контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 1.33.

На викторию «Гримсби» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.45.

«Саутгемптон» имеет преимущество в классе , к тому же наверняка воспользуется фактором своего поля.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.32.