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    «Святые» обеспечат голевое зрелище

    «Саутгемптон» — «Гримсби». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Гримсби»
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    Джеймс Уорд-Проуз
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Гримсби» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта, начало — в 22:15 мск. «Саутгемптон» — «Гримсби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2023 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:15 Гримсби Таун Гримсби Таун
  • Англия. Кубок ФА
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в нынешнем сезоне выглядит откровенно неубедительно. Более того, «святые» борются за выживание в АПЛ.

    Правда, результативность — настоящая головная боль «святых». В 24 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 19 мячей.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Гримсби Таун

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    В своем последнем поединке команда вновь уступила. «Саутгемптон» на выезде минимально проиграл «Лидсу».

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    Вот только в Кубке Англии команда проявляет себя выгоднее. Например, в предыдущем раунде был выбит «Блэкпул» (2:1).

    Между тем, проблемы «Саутгемптона» в атаке никуда не делись. Хотя обыгрывать представителя низшего дивизиона команда обязана в любом состоянии.

    «Гримсби»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает в четвертом по силе дивизионе Англии. Там «Гримсби» находится на 16 месте в турнирной таблице.

    При этом «Гримсби» крайне нестабилен. Да и всего лишь 10 побед в 30 сыгранных матчах — явное свидетельство имеющихся проблем.

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    • Правда, в предыдущем своем поединке «Гримсби» добыл важнейшие очки. Дома команда не уступила лидеру лиги «Лейтон Ориенту» (2:2).

    Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. В 30 матчах своего дивизиона игроки «Гримсби» забили всего 34 раза.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут действовать вторым номером. «Гримсби» вполне может отыскать свой шанс в контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Гримсби» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.45.

    «Саутгемптон» имеет преимущество в классе, к тому же наверняка воспользуется фактором своего поля.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.32.

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    «Саутгемптон» — «Гримсби»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на футбол. «Святые» обеспечат голевое зрелище
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