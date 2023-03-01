начнут матч в 23:00 в испанском Кубке Дель Рей, 01.03.2023.

Последний матч между собой: Атлетик — Осасуна 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетик»).

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