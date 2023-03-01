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    Выбьет ли «Осасуна» «Атлетик» из Кубка Испании?

    «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок Испании, 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Атлетик»
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    «Атлетик» называется букмекерами фаворитом матча
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках первой игры полуфинала Кубка Испании. Матч пройдет 1 марта, начало — в 23:00 мск. «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 01 Марта 2023 года
    Осасуна
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    «Осасуна»

    На пути в полуфинал Кубка Испании «Осасуна» прошла «Фуэнтес» (4:1), «Арнедо» (3:1), «Химнастик» (2:1), по пенальти «Бетис» (2:2) и «Севилью» (2:1).

    Команда в нынешнем сезоне выступает вполне себе прилично. «Осасуна» находится на седьмой позиции в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Осасуна — Атлетик

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  • 3.103.002.50Фрибет$40
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    При этом клуб еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков. Отрыв от искомой 6-й позиции составляет лишь один зачетный пункт.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Победа над «Севильей» (3:2) в Ла Лиге в прошлой игре прервало четырехматчевую безвыигрышную басков, так что они постепенно набирают обороты.

    «Атлетик»

    По ходу турнира «Атлетик» уже прошел «Альзиру» (2:0), «Сестао Ривер» (1:0), «Эльденсе» (6:1), «Эспаньол» (1:0) и «Валенсию» (3:1).

    Команда ведет борьбу за еврокубки. «Атлетик» занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры, отставая от соперника на один балл и необходимой 6-й строчки на 2 очка.

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    • «Атлетик» также имеет хорошие показатели забитых и пропущенных голов (33 и 26 соответственно). «Львы» занимают 4-е место в лиге по забитым голам.

    В последних двух матчах баски потерпели поражения, а значит отправляются в гости к равному себе сопернику не в лучей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Осасуны» оценивается в 3,25, ничья — в 3,05.

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    Гости выиграли шесть из своих 10 последних выездных матчей

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет за 2,50.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,10, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Осасуна» «Атлетик» из Кубка Испании?
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