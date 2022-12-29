Рианчо: Уверен, что с таким составом «Спартак» победит в азиатской ЛЧ

Рауль Рианчо Фото: spartak.com
«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах.
Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе.
Наконец-то мы увидим "Спартак" в азиатской Лиге чемпионов.
Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире», — сказал Ранчо Sport24.
Напомним, что 30 декабря на заседании будет принято решение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.