Рианчо: Уверен, что с таким составом «Спартак» победит в азиатской ЛЧ

Экс-тренерпрокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах.

Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе.

Наконец-то мы увидим "Спартак" в азиатской Лиге чемпионов.

Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире», — сказал Ранчо Sport24.

Напомним, что 30 декабря на заседании будет принято решение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.