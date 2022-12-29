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    Рианчо: Уверен, что с таким составом «Спартак» победит в азиатской ЛЧ

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    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Рауль Рианчо
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    Рауль Рианчо

    «Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах.

    Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе.

    Наконец-то мы увидим "Спартак" в азиатской Лиге чемпионов.

    Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире», — сказал Ранчо Sport24.

    Напомним, что 30 декабря на заседании будет принято решение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

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