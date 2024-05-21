21 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Ислочь» и «Минск». Начало игры — в 16:45 мск. «Ислочь» — «Минск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ислочь»

Турнирное положение: «Ислочь» привычно ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом команда выиграла лишь 2 раза в 9 матчах чемпионата. Вот только в среднем забивает «Ислочь» гол за матч: 9 голов в 9 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре команда снова не смогла победить. «Ислочь» расписала мировую со «Сморгонью».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ислочь» выиграла 1 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

А вот с минским «Динамо» команда не справилась (0:1). Да и из Кубка Белоруссии «Ислочь» вылетела, драматично уступив «Торпедо-БелАЗу».

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Отрыв от опасной зоны составляет 3 очка. Да и с ничьими «Ислочь» зачастила — 4 паритета.

Матчи против минчан для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент нынче не столь грозен.

«Минск»

Турнирное положение: Минчане старт чемпионата откровенно провалили. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Минск» в 9 матчах набрал всего лишь 3 очка. При этом минчане еще ни разу не победили, пропустив в свои ворота 15 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела неудачу. «Минск» дома уступил симпатичным витеблянам (1:2).

До того минчане не смогли одолеть могилевский «Днепр» (1:1). А вот поединок с «Торпедо-БелАЗом» завершился поражением (1:2).

Вообще, «Минск» в 5 последних матчах потерпел 3 поражения. Забила в них команда 4 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе минчане стоят на вылет. Очки команде даются с заметным скрипом.

Команда имеет явные проблемы в плане созидания. В 9 поединках чемпионата «Минск» настрелял всего лишь 6 мячей.

Причем в таблице ниже минчан только оштрафованный солигорский «Шахтер». Да и проиграла команда уже в 6 матчах.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Минчане постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Минчане в среднем забивают менее гола за матч

«Минск» еще ни разу не победил в нынешнем чемпионате

«Ислочь» не обыгрывала минчан более полутора лет

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Минск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.

Прогноз: «Ислочь» явно сильнее соперника, имеющего огромные проблемы с надежностью тылов.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут оба оппонента.

«Ислочь» постарается улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активно атаковать.

Ставки

Ставка: Победа «Ислочи» во 2 тайме за 2.06.

Ставка: Обе забьют за 2.27