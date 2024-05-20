В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Финляндия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 20 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Финляндия — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Финляндия

Турнирное положение: На этом чемпионате мира сборная Финляндии не похожа сама на себя и имеет всего лишь семь набранных очков за пять сыгранных матчей.

Последние матчи: В последнем сыгранном поединке коллектив Ялонена не смог ничего поделать с канадцами, хотя итоговая разница в счете составила всего лишь два очка.

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Травмированные игроки: У «суоми» нет никаких сложностей с травмированными игроками, поэтому в предстоящей игре примут участие все сильнейшие.

Общий тонус команды: Игра против датчан максимально важная, поскольку на кону будет стоять, если не все, то многое.

Дания

Турнирное положение: Удовлетворительным на этом первенстве выступление сборной Дании сложно, но у неё до сих пор отличные шансы зацепиться за плей-офф

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Правда последний проведенный матч против швейцарцев получился совсем провальным, поскольку скандинавами было пропущено восемь безответных шайб.

Травмированные игроки: С травмированными и дисквалифицированными игроками никаких проблем нет.

Общий тонус команды: Встреча с финнами будет за выход в плей-офф, но в этом противостоянии датчане отнюдь не в выигрышном положении.

Статистика для ставок

Датчане за восемь очных поединков против финнов смогли победить всего лишь раз

Последний матч между этими клубами завершился со счетом 7:1 в пользу финнов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.20, на ничью — 8.35, на гостей — 12.80.

Прогноз: Финны с легкостью завоюют три очка

Альтернативный прогноз: Обе команды устроят результативный матч

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.75.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.58.