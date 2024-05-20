Финляндия
Дания
Финляндия
Турнирное положение: На этом чемпионате мира сборная Финляндии не похожа сама на себя и имеет всего лишь семь набранных очков за пять сыгранных матчей.
Последние матчи: В последнем сыгранном поединке коллектив Ялонена не смог ничего поделать с канадцами, хотя итоговая разница в счете составила всего лишь два очка.
Финляндия — Дания: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «суоми» нет никаких сложностей с травмированными игроками, поэтому в предстоящей игре примут участие все сильнейшие.
Общий тонус команды: Игра против датчан максимально важная, поскольку на кону будет стоять, если не все, то многое.
Дания
Турнирное положение: Удовлетворительным на этом первенстве выступление сборной Дании сложно, но у неё до сих пор отличные шансы зацепиться за плей-офф
Последние матчи: Правда последний проведенный матч против швейцарцев получился совсем провальным, поскольку скандинавами было пропущено восемь безответных шайб.
Травмированные игроки: С травмированными и дисквалифицированными игроками никаких проблем нет.
Общий тонус команды: Встреча с финнами будет за выход в плей-офф, но в этом противостоянии датчане отнюдь не в выигрышном положении.
Статистика для ставок
- Датчане за восемь очных поединков против финнов смогли победить всего лишь раз
- Последний матч между этими клубами завершился со счетом 7:1 в пользу финнов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.20, на ничью — 8.35, на гостей — 12.80.
Прогноз: Финны с легкостью завоюют три очка
- 1.67Казахстан — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.14Ванкувер — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды устроят результативный матч
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.75.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.58.