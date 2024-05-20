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    Финны оставят датчан за бортом плей-офф?

    Финляндия — Дания. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч чемпионата мира, 20 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Дания
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    Финляндия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Финляндия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 20 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Финляндия — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 20 Мая 2024 года

    Финляндия

  • Хельсинки
    •  Финляндия 21:20 Дания

    Дания

  • Копенгаген
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    Финляндия

    Турнирное положение: На этом чемпионате мира сборная Финляндии не похожа сама на себя и имеет всего лишь семь набранных очков за пять сыгранных матчей.

    Последние матчи: В последнем сыгранном поединке коллектив Ялонена не смог ничего поделать с канадцами, хотя итоговая разница в счете составила всего лишь два очка.

    Финляндия — Дания: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: У «суоми» нет никаких сложностей с травмированными игроками, поэтому в предстоящей игре примут участие все сильнейшие.

    Общий тонус команды: Игра против датчан максимально важная, поскольку на кону будет стоять, если не все, то многое.

    Дания

    Турнирное положение: Удовлетворительным на этом первенстве выступление сборной Дании сложно, но у неё до сих пор отличные шансы зацепиться за плей-офф

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Правда последний проведенный матч против швейцарцев получился совсем провальным, поскольку скандинавами было пропущено восемь безответных шайб.

    Травмированные игроки: С травмированными и дисквалифицированными игроками никаких проблем нет.

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    Общий тонус команды: Встреча с финнами будет за выход в плей-офф, но в этом противостоянии датчане отнюдь не в выигрышном положении.

    Статистика для ставок

    • Датчане за восемь очных поединков против финнов смогли победить всего лишь раз

    • Последний матч между этими клубами завершился со счетом 7:1 в пользу финнов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.20, на ничью — 8.35, на гостей — 12.80.

    Прогноз: Финны с легкостью завоюют три очка

    Альтернативный прогноз: Обе команды устроят результативный матч

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.58.

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    Финляндия — Дания. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Финляндия будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 20 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Финляндия — Дания с коэффициентом 1.75.
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