ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туреНа троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре Матео КассьерраПента-трик Кассьерры. «Зенит» разбил «Ахмат» и остался в чемпионской гонке В «Спартаке» проводили Георгия Джикию«Спасибо, Георгий Джикия». «Спартак» красиво проводил легенду
  • 23:57
    • «ПСЖ» — чемпион, «Монако» — второй, «Лилль» упустил третье место, «Мец» выбыл из Лиги 1
  • 22:02
    • «Реал» выдал яркий матч с «Вильярреалом», «Барселона» и «Жирона» одержали уверенные победы
  • 22:00
    • «Атлетик» победил «Севилью», «Осасуна» разгромила «Атлетико», «Бетис» уступил «Реалу Сосьедад»
  • 20:59
    • Пента-трик Кассьерры принес «Зениту» крупную победу в матче с «Ахматом»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Шанхай Шеньхуа» на вершине?

    «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 21 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Шанхай Шэньхуа Прогнозы на Хэнань Цзянье
    Прогноз и ставки на «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Шанхай Шеньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вилсон Манафа («Шанхай Шеньхуа»)
    «Хэнань Суншань Лунмэн» на своем поле примет «Шанхай Шеньхуа» в 13-м туре китайской Суперлиги. Матч состоится 21 мая и начнется в 14:35 по мск. «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Шанхай Шеньхуа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Суперлига 21 Мая 2024 года

    Хэнань Сонгшан Лонгмен

  • Китай. Суперлига
    •  Хэнань Сонгшан Лонгмен 14:35 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Хэнань Суншань Лунмэн»

    Турнирное положение: По итогам 12 матчей китайской Суперлиги «Хэнань Суншань Лунмэн» занимает 12-е место с 10 очками и разницей мячей 17-26.

    Команда находится вне зоны вылета, опережая «трясину», которая начинается с 15-й позиции, лишь на один балл, поэтому пока борется за выживание.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Ухань Три Таунс» — 2:3.

    Эта неудача стала для клуба четвертой кряду. Все эти поединки пришлись на китайское первенство.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Хэнань Суншань Лунмэн» выиграл два раза при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты, особенно поражения в четырех последних поединках, лишь демонстрируют если не кризис, то серьезный спад коллектива.

    Бруну Назариу — самый результативный игрок команды в лиге с пятью голами.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» занимает первое место с 30 баллами. В его активе 27 забитых мячей, в пассиве — четыре пропущенных.

    Команда Леонида Слуцкого опережает своего ближайшего преследователя «Шанхай Порт» на три очка, а также на пять баллов третий «Чэнду Жунчэн».

  • Новая волна. Алонсо, Мотта, Франк и еще 8 тренеров, рвущихся в элиту
  • Следующая волна молодых талантливых тренеров готова оказаться в центре внимания топ-клубов
  • 17/05/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он обыграл «Циндао Чжуннэн» (2:0).

    Этот успех стал третьим для гостей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13 последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 10 победах и трех ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такие результаты подчеркивают, что коллектив находится в прекрасной форме и выглядит явным претендентом на чемпионский титул.

    Андре Луиш — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Хэнань Суншань Лунмэн» было забито больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Шанхай Шеньхуа» выиграл при тотал больше 1,5 голов

    • в четырех последних матчах «Шанхай Шеньхуа» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.10, победа «Хэнань Суншань Лунмэн» — в 5.30.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.15 и 1.63.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом в этих играх было забито больше 1,5 голов.

    При этом хозяева проиграли четыре последних матча при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Шанхай Шеньхуа» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в четырех последних матчах «Шанхай Шеньхуа» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.08

    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Денвер — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Карацев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Марожан — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кубань — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Салернитана — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Генк — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хеккен — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Шанхай Шеньхуа». «Хэнань Суншань Лунмэн» на своем поле примет «Шанхай Шеньхуа» в 13-м туре китайской Суперлиги. Матч состоится 21 мая и начнется в 14:35 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Хэнань Суншань Лунмэн» — «Шанхай Шеньхуа» с коэффициентом 1.80.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры