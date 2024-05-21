Хэнань Сонгшан Лонгмен
Шанхай Шэньхуа
«Хэнань Суншань Лунмэн»
Турнирное положение: По итогам 12 матчей китайской Суперлиги «Хэнань Суншань Лунмэн» занимает 12-е место с 10 очками и разницей мячей 17-26.
Команда находится вне зоны вылета, опережая «трясину», которая начинается с 15-й позиции, лишь на один балл, поэтому пока борется за выживание.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле он уступил «Ухань Три Таунс» — 2:3.
Эта неудача стала для клуба четвертой кряду. Все эти поединки пришлись на китайское первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Хэнань Суншань Лунмэн» выиграл два раза при четырех поражениях и двух ничьих.
Такие результаты, особенно поражения в четырех последних поединках, лишь демонстрируют если не кризис, то серьезный спад коллектива.
Бруну Назариу — самый результативный игрок команды в лиге с пятью голами.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» занимает первое место с 30 баллами. В его активе 27 забитых мячей, в пассиве — четыре пропущенных.
Команда Леонида Слуцкого опережает своего ближайшего преследователя «Шанхай Порт» на три очка, а также на пять баллов третий «Чэнду Жунчэн».
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он обыграл «Циндао Чжуннэн» (2:0).
Этот успех стал третьим для гостей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13 последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 10 победах и трех ничьих.
Такие результаты подчеркивают, что коллектив находится в прекрасной форме и выглядит явным претендентом на чемпионский титул.
Андре Луиш — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Хэнань Суншань Лунмэн» было забито больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Шанхай Шеньхуа» выиграл при тотал больше 1,5 голов
- в четырех последних матчах «Шанхай Шеньхуа» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.10, победа «Хэнань Суншань Лунмэн» — в 5.30.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.15 и 1.63.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом в этих играх было забито больше 1,5 голов.
При этом хозяева проиграли четыре последних матча при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Шанхай Шеньхуа» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в четырех последних матчах «Шанхай Шеньхуа» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.08