Симеоне рассказал о причинах неудачного выступления «Атлетико» в Примере

Главный тренер мадридскогопрокомментировал результат своей работы в нынешнем сезоне.

«У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ЧМ-2022. Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер.

Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в ла лиге лучше. Если не считать Триппьера и Суареса, у нас плюс-минус такой же состав, как в год победы в чемпионате.

Основа та же, добавился Гризманн. Тренер виноват больше, чем кто-либо еще», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 24 очками в активе. Мадридский клуб также занял последнюю 4-ю строчку в своей группе Лиги чемпионов.