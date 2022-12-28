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    Симеоне рассказал о причинах неудачного выступления «Атлетико» в Примере

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат своей работы в нынешнем сезоне.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ЧМ-2022. Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер.

    Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в ла лиге лучше. Если не считать Триппьера и Суареса, у нас плюс-минус такой же состав, как в год победы в чемпионате.

    Основа та же, добавился Гризманн. Тренер виноват больше, чем кто-либо еще», — приводит слова Симеоне Marca.

    «Атлетико» занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 24 очками в активе. Мадридский клуб также занял последнюю 4-ю строчку в своей группе Лиги чемпионов.

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