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    Пиняев: Эти полтора года в Самаре останутся одними из самых теплых времен

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    Новичок московского «Локомотива» Сергей Пиняев поблагодарил болельщиков самарских «Крыльев Советов».

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    18-летний хавбек подписал с железнодорожниками контракт на 4 года.

    «Слов будет мало, чтобы описать мою благодарность Самаре, КС и фанатам, за то, что на протяжении всего моего нахождения в клубе, в ситуациях, когда я не так много играл и не приносил большой пользы фанаты меня всегда поддерживали и верили в меня, эти полтора года навсегда останутся одними из самых теплых времен», — написал игрок на своей странице в соцсети.

    Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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