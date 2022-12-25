Агент: Языджи любит Россию, но о переходе в «Зенит» речи не идет

Агент, представляющий экс-хавбекаопроверг информацию о возможном переходе игрока в

Турецкий полузащитник выступал за армейцев во второй половине сезона 2021/22 на правах аренды. Он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах.

«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию. Время, которое он провел здесь, оставило у него только положительные воспоминания.

Но сейчас Юсуф сосредоточен только на успехе "Трабзонспора". Мы сможем говорить о каком-либо трансфере только летом.

Сейчас цель Юсуфа — внести свой вклад в чемпионство в составе своей команды. Ни о каком переходе в "Зенит" речи не идет», — заявил агент Sport24.

2 сентября 25-летний Юсуф Языджи перешел из «Лилля» в «Трабзонспор» на правах арендного соглашения до конца сезона-2022/23. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Хавбек провел за «Трабзонспор» 4 матча и не отметился результативными действиями, зато получил красную карточку.