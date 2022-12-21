В 21:00 21.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Нумансия» — «Спортинг Хихон» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нумансия — Спортинг Хихон.

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