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    Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.12.2022 в 22:45 начнется матч в кубке Лиги Англии Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Блэкберн Ноттингем Форест
    В 22:45 21.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест в кубке Лиги Англии.

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    Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Ноттингем Форест»).

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