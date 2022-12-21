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    «Бродяги» и «лесники» сыграют по верхам

    «Блэкберн» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Кубок английской лиги, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»
    В среду, 21 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Блэкберн» на своем поле сыграет против «Ноттингем Форест». Начало — в 22:45 по мск. «Блэкберн» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 21 Декабря 2022 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Блэкберн»

    Этот сезон «Блэкберн» проводит в Чемпионшипе — втором по рангу дивизионе Англии. И там команда ведет борьбу за повышение в классе, находясь сейчас на третьем месте.

    «Бродяги» очень бескомпромиссны. За 23 проведенных матча они смогли отпраздновать 13 викторий и десять раз уходили с поля поверженными. Разница мячей составляет 27:26.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест

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    После выхода с перерыва, связанного с проведением ЧМ-2022, коллектив успел провести уже два поединка. Сперва он на своем поле крупно проиграл 1:4 «Престону», а затем в гостях переиграл 2:0 «Норвич».

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    В данном соревновании «Блэкберн» преодолел уже три этапа. Причем на предыдущем команда на выезде одолела «Вест Хэм» из АПЛ, выиграв со счетом 3:2.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем» же в этом сезоне выступает в Премьер-лиге. Однако там команда ведет борьбу за выживание и на перерыв ушла в зоне вылета, но от безопасной строки отстает лишь на балл.

    «Лесники» за 15 проведенных встреч смогли отпраздновать лишь три виктории, четыре матча они еще свели вничью и восемь раз уступали. Пропустили больше всех — 30 мячей при 11 забитых.

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    • Перед паузой на ЧМ-2022 команда смогла выиграть два матча из четырех проведенных, но каждый раз дома. Перерыв она заполнила четырьмя спаррингами, где трижды проиграла посредственным соперникам и обыграла «Валенсию» 2:1.

    В этом розыгрыше Кубка лиги «Ноттингем» прошел уже два раунда и не пропустил ни одного гола. Сперва коллектив справился с низшелиговым «Гримсби» 3:0, а затем выбил «Тоттенхэм» 2:0.

    В прошлом сезоне эти клубы играли в Чемпионшипе и обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 2:1. На своем поле «бродяги» не могут обыграть «лесников» в последних четырех домашних матчах, дважды проиграв при двух мировых.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ноттингема» — 2.31, победа «Блэкберна» — 3.17, ничья — 3.52.

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    Проход: «Ноттингема» — 1.70; «Блэкберна» — 2.15.

    В данном сражении рискнем поставить на верховой исход, ведь обе команды больше сконцентрированы на чемпионате и в этим турниром вполне смогут сыграть в свое удовольствие, уделяя больше внимание атаке.

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    «Блэкберн» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. «Бродяги» и «лесники» сыграют по верхам
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