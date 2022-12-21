В среду, 21 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Блэкберн» на своем поле сыграет против «Ноттингем Форест». Начало — в 22:45 по мск. «Блэкберн» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

Этот сезон «Блэкберн» проводит в Чемпионшипе — втором по рангу дивизионе Англии. И там команда ведет борьбу за повышение в классе, находясь сейчас на третьем месте.

«Бродяги» очень бескомпромиссны. За 23 проведенных матча они смогли отпраздновать 13 викторий и десять раз уходили с поля поверженными. Разница мячей составляет 27:26.

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После выхода с перерыва, связанного с проведением ЧМ-2022, коллектив успел провести уже два поединка. Сперва он на своем поле крупно проиграл 1:4 «Престону», а затем в гостях переиграл 2:0 «Норвич».

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В данном соревновании «Блэкберн» преодолел уже три этапа. Причем на предыдущем команда на выезде одолела «Вест Хэм» из АПЛ, выиграв со счетом 3:2.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» же в этом сезоне выступает в Премьер-лиге. Однако там команда ведет борьбу за выживание и на перерыв ушла в зоне вылета, но от безопасной строки отстает лишь на балл.

«Лесники» за 15 проведенных встреч смогли отпраздновать лишь три виктории, четыре матча они еще свели вничью и восемь раз уступали. Пропустили больше всех — 30 мячей при 11 забитых.

Перед паузой на ЧМ-2022 команда смогла выиграть два матча из четырех проведенных, но каждый раз дома. Перерыв она заполнила четырьмя спаррингами, где трижды проиграла посредственным соперникам и обыграла «Валенсию» 2:1.

В этом розыгрыше Кубка лиги «Ноттингем» прошел уже два раунда и не пропустил ни одного гола. Сперва коллектив справился с низшелиговым «Гримсби» 3:0, а затем выбил «Тоттенхэм» 2:0.

В прошлом сезоне эти клубы играли в Чемпионшипе и обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 2:1. На своем поле «бродяги» не могут обыграть «лесников» в последних четырех домашних матчах, дважды проиграв при двух мировых.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ноттингема» — 2.31, победа «Блэкберна» — 3.17, ничья — 3.52.

Проход: «Ноттингема» — 1.70; «Блэкберна» — 2.15.

В данном сражении рискнем поставить на верховой исход, ведь обе команды больше сконцентрированы на чемпионате и в этим турниром вполне смогут сыграть в свое удовольствие, уделяя больше внимание атаке.