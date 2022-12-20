«Порту» установил ценник на своего вратаря

Диогу Кошту Фото: globallookpress.com
Источник заявил, что клуб не отпустит игрока в январе, однако летом он готов рассмотреть варианты с продаже футболиста за 75 млн евро.
Ожидается, что интерес может появиться у «Манчестер Юнайтед». Контракт Давида Де Хеа истекает в этом сезоне и «манкунианцам» придется либо продлить контракт, либо искать нового голкипера.
В 19 матчах сезона Кошта пропустил 16 голов и в трех играх отстоял на ноль.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.