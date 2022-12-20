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    «Порту» установил ценник на своего вратаря

    Футбол Португалия Порту Трансферы
    По информации Sky Sports, «Порту» установил ценник на вратаря Диогу Кошту.

    Диогу Кошту
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    Диогу Кошту

    Источник заявил, что клуб не отпустит игрока в январе, однако летом он готов рассмотреть варианты с продаже футболиста за 75 млн евро.

    Ожидается, что интерес может появиться у «Манчестер Юнайтед». Контракт Давида Де Хеа истекает в этом сезоне и «манкунианцам» придется либо продлить контракт, либо искать нового голкипера.

    В 19 матчах сезона Кошта пропустил 16 голов и в трех играх отстоял на ноль.

    Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.

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