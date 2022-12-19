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    Уиган — Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.12.2022 в 23:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Уиган — Шеффилд Юнайтед

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Уиган Шеффилд Юнайтед
    В 23:00 19.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Уиган — Шеффилд Юнайтед в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Уиган» — «Шеффилд Юнайтед» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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