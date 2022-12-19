В 23-м туре английского Чемпионшипа «Уиган» на своем поле будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — в 23:00 мск. «Уиган» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уиган»

Команда, очевидно, проваливает чемпионат, занимая предпоследнее 23-е место в Чемпионшипе. Ниже «Уигана» располагается только «Хаддерсфилд».

Для того, что бы выбраться из зоны вылета «Уигану» необходимо занимать 21-е место, на котором находится «Халл Сити», отрыв от которого составляет 3 очка.

Стоит отметить, что «Уиган» довольно много пропускает (32 гола) и мало забивает (22). Это средние показатели среди аутсайдеров турнира.

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В последних 5 матчах у «Уигана» лишь одна победа над «Блэкпулом» (2:1), два поражения от «Сток Сити» (0:1) и «Ковентри Сити» (0:2) и две ничью с «Суонси» (2:2) и «Миллуол» (1:1). Стоит отметить, что «Уиган» победил «Блэкпул» благодаря во много благодаря тому, что на 17-й минуте игрок соперника получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

В предстоящем матче команда играет на своем поле, поможет ли этот фактор набрать очки против лидера Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед»? Большой вопрос.

«Шеффилд Юнайтед»

Эта английская команда является одним из главных претендентов на повышение до Премьер-лиги. «Шеффилд» занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 41 баллом в активе.

Команда находится в отрыве от третьего места на 4 очка и имеет игру в запасе, так что «Шеффилд» на данный момент крепко держится за выход в АПЛ.

Стоит отметить, что оборона «Шеффилда» является самой надежной в чемпионате, пропустив всего лишь 19 голов в 22 матчах. К примеру, вторая команда по этому показателю «Уотфорд» пропустил 22 гола.

«Шеффилд Юнайтед» находится в хорошей форме. Команда выиграла 4 из 5 последних матча в чемпионате. «Шеффилд» также занимает 2-е место в лиге по гостевым матчам, в 11 встречах набрав 20 очков.

Самый яркий матч команды получился против «Бернли», где «Шеффилд» разгромил соперника со счетом 5:2. Хозяева проигрывали 1:2 после первого тайма, но после забили 4 безответных мяча.

Последний очный матч «Уиган» и «Шеффилд» играли еще 1 января 2019 года. Тогда «Шеффилд» уверенно обыграл соперника в гостях (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2.03.

Успех хозяев оценивается в 3.55, ничья — в 3.35.

Для «Шеффилд Юнайтед» предстоящий матч — отличная возможность укрепиться на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» 2.03. Еще один вариант ставки — Тотал голов 2.5 больше за 2.09.