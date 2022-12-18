Мерфи: Скалони посмотрит на то, за счет чего Марокко доставило Франции проблемы

Экс-игрокподелился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира в Катаре.

«Я видел, как Килиан Мбаппе уничтожил Аргентину в матче прошлого чемпионата мира, который закончился со счетом 4:3.

На этот раз ему будет не так легко затмить Лионеля Месси. Теперь Аргентина — совсем другая команда, более дисциплинированная и менее открытая, чем в России.

Уверен, Скалони посмотрит на то, за счет чего Марокко доставило Франции проблемы. Не думаю, что в этот раз мы увидим семь голов, но ставки настолько высоки, что игра будет очень привлекательной.

Момент волшебства может решить исход плотного матча, и весь мир будет ждать его от Месси или Мбаппе.

Шансы — 50 на 50. Считаю, Франция победит, но, возможно, судьба преподнесет Месси этот трофей», — цитирует Мерфи Daily Mail.

Напомним, что финальный матч ЧМ между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.