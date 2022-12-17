Венгер: В финале ЧМ Аргентине необходимо забить как можно быстрее

Арсен Венгер Фото: globallookpress.com
«Аргентина не смогла дать отдых своим игрокам в третий день группового этапа, хотя они получили дополнительный день отдыха перед финалом.
В финальном матче сборной Аргентины необходимо забить как можно скорее, потому что Франция была очень эффективной и физически подготовленной на протяжении всего турнира.
Это особенно заметно с 70-й минуты», — приводит слова Венгера EFE.
Напомним, что сборная Аргентины сыграет с Францией 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.