«Атлетико» не продаст Облака и Гризманна в ближайшее трансферное окно

Мадридскийне намерен расставаться с некоторыми игроками своей команды в ближайшее трансферное окно.

Самым неприкасаемым игроком является Ян Облак, который способен приносить очки для команды в тяжелых матчах.

Также «Атлетико» не намерено расставаться с Антуаном Гризманном, который является основным игроком сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Главный тренер Диего Симеоне хочет сохранить Коке, являющегося капитаном команды, и левого защитника Рейнилду Мандава. Об этом сообщает Football Espana.

После 14 матчей в нынешнем сезоне «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 24 очками в активе.