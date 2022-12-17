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    «Атлетико» не продаст Облака и Гризманна в ближайшее трансферное окно

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    Мадридский «Атлетико» не намерен расставаться с некоторыми игроками своей команды в ближайшее трансферное окно.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    Самым неприкасаемым игроком является Ян Облак, который способен приносить очки для команды в тяжелых матчах.

    Также «Атлетико» не намерено расставаться с Антуаном Гризманном, который является основным игроком сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

    Главный тренер Диего Симеоне хочет сохранить Коке, являющегося капитаном команды, и левого защитника Рейнилду Мандава. Об этом сообщает Football Espana.

    После 14 матчей в нынешнем сезоне «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 24 очками в активе.

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