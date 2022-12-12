Защитник ЦСКА перейдет в команду Халка

Защитник ЦСКАблизок к переходу в сообщает журналист Иван Карпов.

23-летний футболист будет выступать за бразильский клуб на правах аренды до конца 2023 года.

Сумма сделки составит 400 тысяч долларов.

По данным источника, у «Атлетико Минейро» будет возможность выкупить игрока за 5 миллионов долларов.

При этом если «Атлетико Минейро» воспользуется правом выкупа, то должен будет отдать ЦСКА еще 50% от суммы последующей продажи футболиста.

Фукс продлит контракт с ЦСКА еще на год, до лета 2026-го, а «Атлетико Минейро» в полном объеме берет на себя зарплату защитника.

Также отмечается, что у клуба из Белу-Оризонти будет возможность досрочно прекратить аренду Фукса летом 2023 года.

Фукс провел в текущем чемпионате России четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.