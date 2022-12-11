Невилл раскритиковал арбитра матча между Англией и Францией

раскритиковал судейство в 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция (1:2).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с бразильцем Вилтоном Сампайо.

«Мы играли не хуже Франции, а после перерыва и вовсе превосходили соперника. Наши ребята отлично действовали во втором тайме. Думаю, шансы в таком матче были 50 на 50.

Судья — настоящий кошмар. Не говорю, что мы проиграли из-за арбитра, а то люди назовут это отговоркой. Просто это очень плохой судья», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Добавим, что сборная Англии проиграла семь четвертьфиналов ЧМ — худший результат в истории футбола.