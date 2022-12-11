ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тата МартиноМожно ли вернуть к жизни Мексику после ухода Мартино?
  • 20:21
    • Назначен арбитр на матч Аргентина — Хорватия
  • 16:16
    • Сборная дивизиона Боброва — победитель Матча звезд КХЛ-2022
  • 15:56
    • Марио Фернандес возобновил игровую карьеру
  • 14:46
    • Сборная дивизиона Тарасова заняла третье место в Матче звезд КХЛ-2022
  • 00:00
    • Франция вышла в полуфинал ЧМ-2022, обыграв сборную Англии
    Все новости спорта

    Грилиш: Я действительно думал, что это наш год

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Франции Футбол Франции
    Вингер сборной Англии Джек Грилиш высказался о поражении команды в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Франции (1:2).

    Джек Грилиш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Грилиш

    «Абсолютно опустошён вылетом, словами не описать, так как я действительно думал, что это наш год. Я так горжусь тем, что являюсь частью этой команды, и для меня было честью быть с этом составом игроков и персонала в течение последних четырёх недель.

    Нас всех объединяет невероятная связь, и мы с нетерпением ждём будущего, потому что хотим творить историю для всех вас дома. Спасибо каждому болельщику сборной Англии за вашу поддержку в течение последних четырёх недель», — написал Грилиш в Twitter.

    В рамках прошедших 5 матчей Грилиш выходил на поле 5 раз и отметился забитым голом.

    Французы вышли на сборную Марокко, с которой сыграют в полуфинале 14 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победоносный марафон «Виннипега» не прервется в игре с «Вашингтоном»
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Беспроигрышная серия «Рейнджерс» будет продолжена в тяжелейшем матче с «Нью-Джерси»
  • «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сможет ли Костюк обыграть Гарланд в двух сетах?
  • Костюк — Гарланд. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс 12 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Гарланд
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хьюстон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оттава — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атланта — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры