Грилиш: Я действительно думал, что это наш год

Вингер сборной Англиивысказался о поражении команды в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Франции (1:2).

«Абсолютно опустошён вылетом, словами не описать, так как я действительно думал, что это наш год. Я так горжусь тем, что являюсь частью этой команды, и для меня было честью быть с этом составом игроков и персонала в течение последних четырёх недель.

Нас всех объединяет невероятная связь, и мы с нетерпением ждём будущего, потому что хотим творить историю для всех вас дома. Спасибо каждому болельщику сборной Англии за вашу поддержку в течение последних четырёх недель», — написал Грилиш в Twitter.

В рамках прошедших 5 матчей Грилиш выходил на поле 5 раз и отметился забитым голом.

Французы вышли на сборную Марокко, с которой сыграют в полуфинале 14 декабря.